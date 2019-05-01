蔚来公布ES8自燃调查结果：底盘曾遭严重撞击 电池包短路起火

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站长之家(ChinaZ.com) 5月1日 消息:昨天晚间，蔚来官方微博公布了西安蔚来ES8 在维修中心自燃一事的调查结果说明，官方表示，该车辆在送修前底盘曾经遭受过严重撞击，导致动力电池包短路，最终引发火情。



西安蔚来授权服务中心一辆正在维修中的ES8 也发生燃烧的情况，随后蔚来官方发布公告表示，工作人员和当地消防部门一起，迅速赶到现场，现已扑灭明火。现场无人员伤亡，也无其他财产损失，并开启对燃烧原因的调查。

蔚来在调查结果说明中表示，该车系 4 月 20 日来西安合作服务网点进行前挡风玻璃更换和前保险杠维修。由于以上报修项目不涉及整车底盘，该车未上台架进行底盘检测。维修服务于 21 日完成后，车辆停放在该服务网点停车场。 4 月 22 日13： 41 左右，车辆开始出现烟雾;13：48，车辆出现明火。

以下为蔚来说明全文：

4 月 22 日西安车辆事故说明

2019 年 4 月 20 日，一辆ES8 送修蔚来西安合作服务网点进行前挡风玻璃更换和前保险杠维修。由于以上报修项目不涉及整车底盘，该车未上台架进行底盘检测。维修服务于 21 日完成后，车辆停放在该服务网点停车场。

4 月 22 日13： 41 左右，车辆开始出现烟雾;13：48，车辆出现明火。消防队在接到报警后及时赶到现场扑灭火情。本次事故没有发生爆炸，也未造成任何人身伤亡和其他设施损失。

蔚来第一时间将事故情况上报主管部门并组织技术专家到现场调查。

通过调查及数据分析，现得出以下初步结论：

该车辆在送修前底盘曾经遭受过严重撞击，导致动力电池包左后部外壳与冷却板大面积变形。电池包内部结构在被挤压的状态下经过一段时间后形成短路，最终引发火情。

蔚来一直致力于提供安全可靠的智能电动汽车产品。在此也提请所有用户注意，如果在驾驶中发生了严重底盘撞击，请及时与你的用户顾问或者 4009996699 蔚来服务热线联系，我们将检查车辆状态，确保用车安全。