苏宁张近东：要加大员工待遇福利建设 提供行业最具竞争力的薪酬

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站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息：“五一”将至，苏宁控股集团董事长张近东发表内部信称，五一期间，有很多同事仍需坚守在工作岗位，包括门店、运营、技术、客服、物流、售后等，为苏宁 6 亿用户提供好服务。



据悉“五一”假期间，苏宁12000 多家智慧零售门店超过 6 万一线员工将坚守在岗，为消费者提供服务。为了感谢员工的付出，张近东称，将继续加大员工待遇福利建设，要让大家拿到行业最具竞争力的薪酬，继续推进股权激励计划，还要提供购房贷款、 1200 公寓等专项福利，解决员工的后顾之忧，让每一位奔跑的苏宁人都能体会到获得感和幸福感，在集团平台上获得回报、成就事业。

以下为张近东内部信全文：

亲爱的全体苏宁同仁：

“五一”将至，我代表集团祝大家节日快乐。

虽说是节假日，但五一期间，我们很多同事仍需坚守在工作岗位，包括门店、运营、技术、客服、物流、售后等，为苏宁 6 亿用户提供好服务。零售是一场没有终点的马拉松，越是假期，越是忙碌，也越是考验我们服务能力最关键的时期，伴随着消费和技术的升级，消费者对服务也提出了更高的要求，我们要满足消费者线上线下、随时随地的消费需求!这，永远是我们的立身之本!

五一期间，我们 12000 多家智慧零售门店超过 6 万一线员工将坚守在岗，大家要用最专业、最贴心的服务，让消费者开心购物，用我们的微笑向顾客传递幸福。

五一期间，我们 10 万“火箭哥”将穿梭在大街小巷，我们要用自己的温度将每一个包裹准时送到消费者的手中。几天前，集团组织大家观看“复联4”，其实，你们就是守护消费者心愿的“超级英雄”。

不管是我们的线上平台，苏宁易购、PP体育、PP视频;还是线下酒店、物业等，假日期间都要提供与平时一样甚至更好的服务，保障消费者获得便捷、舒心的消费体验，以兑现我们服务用户品质生活的承诺。

我们选择了零售业，就是选择了奋斗不息的事业，感谢大家的投入与付出，用挚诚的服务呵护用户，回馈他们的信任。正是这份对用户价值永远不变的初心与守护，成为推动集团创新发展的不竭动力。从家电3C到全品类，从线下到全渠道全场景，从专业零售、综合连锁到智慧零售大生态，在不断满足消费需求迭代升级的过程中，集团实现了跨越发展。

2018 年，在消费市场整体弱复苏的背景之下，我们逆势上扬，线上、线下都取得了远超行业的快速增长。商品、物流、金融、科技、文创、体育、置业、投资等业务布局继续强化。今年，面对经济下行的压力，我们将面临更大的挑战。越是这个时候，我们越要拿出创业者的激情与专注。我们要继续聚焦，夯实智慧零售核心能力，强化平台化经营能力的塑造，推进精细化运营管理能力的落地;以用户需求为核心，产品和服务为手段，场景端口为渠道，资源链接为保障，实现企业的裂变式发展。

苏宁是所有苏宁人共创的事业，大家同创伟业，也共享企业的成长红利。我们将继续加大员工待遇福利建设，要让大家拿到行业最具竞争力的薪酬，继续推进股权激励计划，还要提供购房贷款、 1200 公寓等专项福利，解决员工的后顾之忧，让每一位奔跑的苏宁人都能体会到获得感和幸福感，在集团平台上获得回报、成就事业。

再次祝福全体苏宁人及家人五一快乐、阖家幸福!