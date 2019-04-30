滴滴宣布成立五一安全应急保障工作组 程维任总指挥

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站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:伴随着五一假期的到来，滴滴今日发布《“五一”劳动节假期安全出行保障公告》称，将成立“五一”集团安全应急保障工作组，并由程维任总指挥，柳青任副总指挥。



公告称，在“五一”劳动节假期，滴滴成立“五一”集团安全应急保障工作组，程维任总指挥，柳青任副总指挥。安全委要求各个部门、各地分公司严格落实企业安全生产主体责任和假期安全生产保障措施。各级业务负责人、区域负责人、安全客服团队、应急处置人员实行 24 小时轮岗值班制度，全力保障“五一”假期高效应答，妥善处置各类紧急事件。

此外，在集团安委会带领下，各部门主动配合各地交委、公安、应急等政府部门，做好 “五一”假期出行安全隐患排查、汇报等工作。积极配合各地公安机关，坚决打击各类违法犯罪行为，警方调证对接工作组7× 24 小时待命，保护司乘安全。

以下为滴滴公告全文：

滴滴 2019 年“五一”劳动节假期安全出行保障公告

今年“五一”劳动节假期为 5 月 1 日至 4 日，共放假调休 4 天，预计假期出游、探亲访友等出行活动将明显增多，道路交通安全风险加大。为严守安全底线，有效防范和坚决遏制交通安全重特大事故发生，为用户提供安全、顺畅的出行服务，滴滴出行集团安委会结合公安部、交通部节前相关安保工作预警，要求各业务线做好 “五一”劳动节假期安全应急保障工作，保障司机、乘客安全顺畅出行

4 月 30 日，集团安委会召开劳动节安全应急保障工作部署会，听取网约车、车服、代驾、单车、电单车等业务线节日安全工作汇报。此前，网约车公司安委会于 4 月 25 日召开假期安全保障方案部署会，以充分做好节日安全应急保障。

滴滴“五一”劳动节假期安全应急保障工作如下：

成立“五一”集团安全应急保障工作组，程维任总指挥，柳青任副总指挥。安全委要求各个部门、各地分公司严格落实企业安全生产主体责任和假期安全生产保障措施。各级业务负责人、区域负责人、安全客服团队、应急处置人员实行 24 小时轮岗值班制度，全力保障“五一”假期高效应答，妥善处置各类紧急事件。

2、在集团安委会带领下，各部门主动配合各地交委、公安、应急等政府部门，做好 “五一”假期出行安全隐患排查、汇报等工作。积极配合各地公安机关，坚决打击各类违法犯罪行为，警方调证对接工作组7× 24 小时待命，保护司乘安全。

3、结合近年“五一”出行交通特点，各业务线在节前有针对性的开展司机、乘客安全教育。平台对旅游景区及沿线、夜间场景、交通场站枢纽等场景制定网约车司机教育方案，推出五一假期“四项安全出行课程”，其中包括“高速路口行车注意”、“长途行车安全细节”、“夜间行车安全事项”以及“共创文明行车环境”的内容。此外，网约车公司结合辖区交通安全特点，持续通过线上、线下教育及考试，充分利用公众号等新媒体平台帮助司机掌握安全知识。

4、为方便司乘沟通行驶路线，降低车内纠纷，“选择路线”已于 2019 年 3 月 4 日在快车、优享试运营。目前，该功能已拓展至专车和豪华车业务。乘客可通过该功能，自主选择车辆行驶路线。五一假期中，平台将密切关注各城市天气变化、供需情况，并在部分城市发放随机奖励红包，鼓励网约车司机在假期提供接单服务，共同保障假期出行。

平台提醒广大司机和乘客提升出行安全意识，及时更新滴滴出行App，出行前查阅“乘车安全须知”，了解相关安全功能，添加紧急联系人，并向亲友分享行程信息;不超员乘坐，不携带危险物品乘车;独自出行请后排落座，并系好安全带;未成年人乘坐网约车，须由监护人陪同;醉酒乘客乘坐网约车，请与清醒亲友同行。下车时，请乘客检查行李物品，注意后方车辆、行人。

假日出行，安全第一。恳请乘客与司机在行程中相互尊重、彼此包容，共同营造文明、和谐的出行环境。遇到沟通问题，可以及时联系滴滴客服协调解决。如遇紧急情况，请联系警方提供帮助。感谢大家的支持与配合。

祝大家五一假期愉快。

滴滴出行

2019 年 4 月 30 日