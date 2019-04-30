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工信部：电信、移动等27家企业被列入电信业务经营不良名单

2019-04-30 17:05 稿源：站长之家  0条评论
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工信部 (1)

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:今天，工信部公布《 2019 年一季度 27 家违规企业被纳入电信业务经营不良名单》，中国电信、中国移动、腾讯云等多家企业上榜，列入事由为行政处罚。

工信部指出，这些企业因在在经营电信业务、开展互联网信息服务、落实网络与信息安全责任等方面存在违规行为而被警告、罚款等。

QQ截图20190430165816.jpg

具体名单如下：

北京子寅世纪科技发展有限公司

北京金艺嘉诚广告有限公司

北京世纪易信科技有限公司

中移铁通有限公司北京分公司

京林恺天安科技有限公司

上海聚力传媒技术有限公司

蒙特梭利(上海)投资管理股份有限公司

上海涵予网络科技有限公司

上海科技网络通信有限公司

上海匹匹扣网络科技有限公司

中国电信股份有限公司南昌分公司

中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司

成都市捷语通商贸有限公司

长沙思源网络科技有限公司

珠海市魅族通讯设备有限公司

广东省广播电视网络股份有限公司

宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司

腾讯云计算(北京)有限责任公司广州分公司

国电信股份有限公司云浮分公司

深圳市奥软网络科技有限公司

深圳前海小鸟云计算有限公司

中国电信股份有限公司文昌分公司

天興电子商务有限公司

咪咕数字传媒有限公司

成都好攀宜佳电子有限公司

甘肃万维信息技术有限责任公司

中国电信集团有限公司西宁市分公司

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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