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广东金融高新区公布第一批“区块链+”金融科技企业名单

2019-04-30 09:34 稿源：站长之家  0条评论
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区块链4 金融科技

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 4月30日 消息:4 月 28 日，广东金融高新区官方网站公布了第一批广东金融高新区“区块链+”金融科技企业认定通过名单。

公告称，根据《佛山市南海区人民政府印发佛山市南海区关于支持“区块链+”金融科技产业集聚发展扶持措施的通知》(南府〔2018〕 33 号)，经审议，认定广东辰宜信息科技有限公司、佛山市霖罕崞信息科技有限公司、佛山斯拜若科技有限公司、广东小强融网科技有限公司、佛山市伏宸区块链科技有限公司为第一批广东金融高新区“区块链+”金融科技企业。

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早在去年 12 月份，广东金融高新区“区块链+”金融科技产业孵化中心正式投入运营，将为“区块链+”金融科技企业和创业团队提供孵化办公空间、政策指引、项目资源对接、项目投融资等综合服务。 

此外，据此前报道，广东金融高新区将在今年重点认定一批“区块链+”金融科技企业。经认定的新设立或新迁入的“区块链+”金融科技企业或相关机构，最高可获一次性 130 万元的落户奖励， 3 年免租进驻“区块链+”金融科技产业集聚基地等。 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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