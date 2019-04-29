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百度回应“陈文伍事件”：反对借机炒作 已举报投诉

2019-04-29 11:08 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:4月24日，作家陈平(微博昵称：陈文伍)在微博上发文称，因百度未在法定期限内履行法院作出的公开道歉、赔偿经济损失等判决，已于 4 月 22 日向北京西城法院申请强制执行立案的同时，已申请将百度公司实际控制人李彦宏、马东敏等纳入失信人名单和限制高消费。

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对此，百度方面回应称，百度尊重法律，但坚决反对在司法案件中借机炒作。对恶意造谣者，百度已经向司法和行政主管部门举报投诉，并保留采用法律手段追究责任的权利。

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以下为百度回应全文：

1、此事所涉及案件为： 2018 年 3 月，陈平因认 为 hao123 APP 小说栏目中可以显示、阅读其 所著部分图书，以及APP 中部分内容与其图书 不完全一致，对百度发起诉讼。百度已主动在 履行法院判决，其中付款金额一个多月前就已 履行完毕，道歉部分，法院已同意百度提出的 在报纸上刊登声明的履行方式，目前正在等待 法院联系报纸刊登。

2、在目前案件进展下，不具备任何申请失信被 执行人名单的可行性及必要性。

3、百度尊重法律，尊重当事人权利，积极履行 判决义务，但也反对在司法案件中偏离案件本 身的争议，通过绑定知名企业、借机炒作的方 式，浪费社会资源和司法资源。对恶意造谣 者，百度已经向司法和行政主管部门举报投 诉，并保留采用法律手段追究责任的权利。

百度公司

2019 年 4 月 29 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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