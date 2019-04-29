字节跳动子公司投资奇简软件 张利东出任该公司法定代表人

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站长之家(ChinaZ.com) 4月29日 消息:据天眼查数据显示，4月22日，数据库产品Terark主体公司奇简软件(北京)有限公司新增唯一投资人字节跳动全资子公司北京星云创迹科技有限公司，包括创始人付新元在内的 7 位投资人退出。同日，张利东出任该公司法定代表人、执行董事及经理。

资料显示，奇简软件(北京)有限公司成立于2014年6月4日，注册资本249.99万元，经营范围包括了：软件开发、技术开发、技术推广、计算机系统服务等。

Terark奇简软件是提供高压缩存储和高性能检索技术的公司。Terark已拥有自主发明的可检索压缩SeComp技术、索引技术、手机检索技术等六项国内、国际专利。陆续发布了应用于云、数据库、手机等领域的Terark存储引擎、数据库、多正则匹配引擎、移动端检索引擎产品。Terark团队成员主要来自于Yahoo、Google、Microsoft、Baidu等知名企业，技术专家占比85%，具有技术发展前瞻性与强大的技术研发能力。