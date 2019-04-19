加密钱包ZenGo融资400万美元 三星参投

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 4月19日 消息:旨在提供无钥匙加密钱包的ZenGo已经从三星、 Elron以及Benson Oak Ventures等公司筹集了 400 万美元。



目前，ZenG在私人测试版主要解决一个棘手的问题，写下私钥并将其安全存储，一加快主流加密货币的使用。（tokenpost）