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见闻

加密钱包ZenGo融资400万美元 三星参投

2019-04-19 16:43 稿源：站长之家  0条评论
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美元、投资、金钱 (2)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 4月19日 消息:旨在提供无钥匙加密钱包的ZenGo已经从三星、 Elron以及Benson Oak Ventures等公司筹集了 400 万美元。

目前，ZenG在私人测试版主要解决一个棘手的问题，写下私钥并将其安全存储，一加快主流加密货币的使用。（tokenpost

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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