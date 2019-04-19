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网易考拉：已与雅诗兰黛各自撤销法院在诉案件

2019-04-19 16:17 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息：今日，网易考拉官方微博发布声明称，公司近日已与雅诗兰黛(上海)商贸有限公司各自撤销法院在诉案件。

3月15日，中国裁判文书网公开了雅诗兰黛起诉网易考拉的民事裁定书。裁定书显示，2018年7月，雅诗兰黛(上海)商贸有限公司起诉网易考拉及网易公司主体公司，要求网易立即停止实施侵害“M·A·C”商标权的行为，包括但不限于停止销售侵犯涉案商标的产品，披露侵权产品的供应链或来源。并要求被告立即销毁侵权产品;赔偿因侵犯注册商标专用权给原告造成的经济损失 100 万元，以及原告为调查和制止侵权行为所产生的合理费用 20 万元。

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以下为网易考拉声明全文：

我司已于近日就与中国消费者协会等单位的名誉权纠纷案向北京市海淀区人民法院提出撤诉申请，北京市海淀区人民法院于 2019 年 3 月 12 日做出民事裁定，准予撤诉。

网易考拉虚心接受中国消费者协会等监管部门的指导和监督，未来，将以更加敬畏和开放的心态，诚恳听取、广泛接纳社会、媒体和消费者的建议和意见，耐心、虚心地做好消费者服务。

我们郑重承诺，网易考拉”正品保障、假一赔十"不变，提供更高品质商品与服务的初心不变;同时，为了更好地保障消费者的权益，网易考拉已于近期设立了 5 亿元消费者权益保障金，并升级网易考拉“省心购”等一系列消费者保障措施。

我们欢迎并倾听每一-位消费者的声音，欢迎拨打我们的监督服务热线： 95163111。

此前，雅诗兰黛(上海)商贸有限公司就与我司的侵害商标权案向重庆市第一中级人民法院提出撤诉申请，重庆市第一中级人民法院已作出民事裁决，准予撤诉。

网易考拉

2019 年 4 月 19 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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