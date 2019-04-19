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百度搜索将打击网站搜索内容需获取权限才能查看的情况

2019-04-19 11:23 稿源：站长之家  0条评论
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百度 (1)

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:为了提高用户搜索体验，百度搜索 18 日宣布将严厉打击存在权限限制的站点，严格控制搜索中的权限问题。

这意味着，那些强制用户必须登录或注册才能查看内容、使用咨询功能时强制打开APP的站点将受到处分。以后，用户不用登录也可以阅读全文、查看论坛帖子等。

不过值得注意的是，网站中有版权保护的正版内容，如书籍、影视、音乐、图片等不受该规定的影响。

重点打击对象如下：

1、内容获取权限：

用户查看网页中的全部内容时，如：

· 阅读全文

· 查看图片

· 查看论坛帖子

· 观看视频内容

· 其他内容获取

网站强制用户必须完成指定操作后才可进行查看，包括但不限于以下方式：

· 强制用户完成网站注册或登录

· 强制用户下载相关APP

· 强制用户在APP内查看内容

· 强制用户完成其他要求

问题案例1：用户需要登录才可以查看大图 

图片

问题案例2：用户需要登录才可以查看论坛帖子的全部内容 

图片

问题案例3：用户需要下载或打开APP才可以查看全文 

图片

2、功能使用权限：

用户使用网页中的功能时，如：

· 查看评论详情

· 查看相关推荐

· 拨打电话

· 内容资源下载

· 使用其他功能

网站强制用户必须完成指定操作后才可进行查看，包括但不限于以下方式：

· 强制用户完成网站注册或登录

· 强制用户下载相关APP

· 强制用户在APP内查看内容

· 强制用户完成其他要求

问题案例4：用户使用咨询功能时强制打开APP 

图片

 

问题案例5：用户在该页面使用搜索功能时，强制登录后才可以查看搜索结果 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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