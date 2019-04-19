百度搜索将打击网站搜索内容需获取权限才能查看的情况
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站长之家(ChinaZ.com) 4月19日 消息:为了提高用户搜索体验，百度搜索 18 日宣布将严厉打击存在权限限制的站点，严格控制搜索中的权限问题。
这意味着，那些强制用户必须登录或注册才能查看内容、使用咨询功能时强制打开APP的站点将受到处分。以后，用户不用登录也可以阅读全文、查看论坛帖子等。
不过值得注意的是，网站中有版权保护的正版内容，如书籍、影视、音乐、图片等不受该规定的影响。
重点打击对象如下：
1、内容获取权限：
用户查看网页中的全部内容时，如：
· 阅读全文
· 查看图片
· 查看论坛帖子
· 观看视频内容
· 其他内容获取
网站强制用户必须完成指定操作后才可进行查看，包括但不限于以下方式：
· 强制用户完成网站注册或登录
· 强制用户下载相关APP
· 强制用户在APP内查看内容
· 强制用户完成其他要求
问题案例1：用户需要登录才可以查看大图
问题案例2：用户需要登录才可以查看论坛帖子的全部内容
问题案例3：用户需要下载或打开APP才可以查看全文
2、功能使用权限：
用户使用网页中的功能时，如：
· 查看评论详情
· 查看相关推荐
· 拨打电话
· 内容资源下载
· 使用其他功能
网站强制用户必须完成指定操作后才可进行查看，包括但不限于以下方式：
· 强制用户完成网站注册或登录
· 强制用户下载相关APP
· 强制用户在APP内查看内容
· 强制用户完成其他要求
问题案例4：用户使用咨询功能时强制打开APP
问题案例5：用户在该页面使用搜索功能时，强制登录后才可以查看搜索结果
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