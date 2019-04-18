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汽车之家等8平台被约谈：不得以“不摇号上京牌”做宣传

2019-04-18 17:24 稿源：站长之家  0条评论
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汽车之家

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今日，北京市场监管发布公告称，针对近期部分汽车销售平台网站以“无需摇号上京牌”等内容为噱头开展皮卡等轻型微型货车营销的情况， 4月10日，市市场监管局约谈了车讯网、卡车之家、凤凰汽车、爱卡汽车、汽车之家、百度贴吧、汽车江湖、顺义在线等本市8家主要汽车销售平台网站，要求这些网站不得以各种形式发布含有“不摇号上京牌”、“无需指标，不排队不轮候”等诱导式宣传内容。

 约谈中，市市场监管局就这些网站营销中的宣传行为从法律规定和政策要求等方面做出指导，并提出管理要求：一是要求平台高度重视，站在全市机动车规范治理的高度研判风险;二是要完善违禁词、关键词库，从严把握宣传用语，及时搜索发现并处理不合规宣传内容;三是开展自查自纠，企业要将违法违规风险的处置工作常态化，进一步完善人工审核和机器审核内容，对违规宣传进行有效监控;四是加强对轻型货车经销商的管理，传达政府部门管理要求，不得再发布类似违法违规广告和信息;五是要求与会网络经营者开展内部整改，并将整改情况报市场监管局。

下一步，市市场监管局将持续关注相关网站的宣传行为，形成行政指导常态化机制，并将组织专项执法检查，对仍违规发布违法违规广告和信息的经营者，将依法予以严肃查处。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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