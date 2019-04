图片版权所属:站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 4月18日 消息:独立研究人员兼密码学家Sergio Demian Lerner发表了一份关于比特币最早挖矿时期的最深入研究报告。根据他在 2013 年 4 月 17 日发表的第一份研究报告,比特币最初的挖矿绝大多数都是由一名矿工完成的。



六年后,Lerner发表了另一项严谨的研究《否决者的回归与Patoshi的复仇》(The Return of The Deniers and The Revenge of Patoshi),最新研究“极有可能”证明了一个矿工以他的Patoshi模式获取了所有这些比特币,远远超过了 100 万枚。(bitcoin.com)