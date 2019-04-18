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START租车正式更名瓜子租车 提供多元化高质量服务

2019-04-18 16:26 稿源：站长之家  0条评论
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瓜子二手车

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今日，START租车发布公告宣布正式改名为瓜子租车。START租车表示，将结合车好多集团的强大背景，瓜子租车将在服务技术提升和服务资源扩展方面做出重要改变，为用户提供更加多元化、高质量的服务。

3 月 4 日，瓜子二手车、毛豆新车网母公司车好多确认，车好多集团已经完成对START共享有车生活平台的全面收购资产交割，并将原START正式更名为“瓜子租车”。

资料显示，PP租车成立于 2012 年 10 月， 2017 年更名为START共享有车生活平台。

QQ截图20190418154944.jpg

以下为START租车公告全文：

尊敬的START用户：

我们很高兴的通知您： START即日起正式更名为“瓜子租车”。基于此项变更，我们也对《用户服务协议》和《平台服务规则》进行了修订。

提醒您注意的是：如您对上述协议内容变更存有异议，您可在收到本公告七日内以电话、电子邮件等方式告知我们，或可由平台直接协助您办理注销服务。如您没有异议，或您在上述通知期届满后以用户身份与瓜子租车发生任何结算和/或实际履行的，则自上述通知期届满后，即视为您同意协议的变更。

结合车好多集团的强大背景，瓜子租车将在服务技术提升和服务资源扩展方面做出重要改变，为用户提供更加多元化、高质量的服务。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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