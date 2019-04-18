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亚马逊中国将在7月18日停止提供第三方卖家服务

2019-04-18 14:46 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:今日，亚马逊中国确认，将于 2019 年 7 月 18 日停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务。

亚马逊方面表示，将与所有卖家紧密合作，完成后续交接事宜，以确保持续为用户提供优质的购物体验。同时，此次调整中受到影响的卖家如希望继续与亚马逊合作并拓展全球市场，可以联络亚马逊全球开店团队获得帮助。

此外，针对亚马逊中国区总裁张文翊将离职一事，亚马逊方面回应称，张文翊作为亚马逊中国总裁的任期已结束，她将赴任亚马逊内部的一个新职位。

美籍华裔张文翊于 2013 年 5 月加入亚马逊，担任全球副总裁， 2016 年 4 月接任亚马逊中国新任总裁，全面接管亚马逊中国的电商业务以及Kindle在华业务。

资料显示，亚马逊中国是一家中国B2C电子商务网站，前身为卓越网，被亚马逊公司收购后，成为其子公司。经营图书音像软件、图书 、影视等。卓越网创立于2000年，为客户提供各类图书、音像、软件、玩具礼品、百货等商品。

以下为亚马逊公告全文：

在过去几年中，亚马逊中国持续聚焦并发力跨境在线零售业务，获得了中国消费者的积极反馈和认可，为了深化这一战略转型，我们将于 2019 年 7 月 18 日停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务。我们将与所有卖家紧密合作，完成后续交接事宜，以确保持续为用户提供优质的购物体验。同时，此次调整中受到影响的卖家如希望继续与亚马逊合作并拓展全球市场，可以联络亚马逊全球开店团队获得帮助。亚马逊始终对中国市场有着长期承诺。在现有的良好业务基础之上，我们将继续投入并大力推动包括亚马逊海外购、亚马逊全球开店、Kindle和亚马逊云计算等各项业务在中国的稳健发展。

 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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