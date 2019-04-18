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以色列航运巨头ZIM加入IBM和马士基的区块链航运解决方案TradeLens

2019-04-18 14:16 稿源：站长之家  0条评论
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区块链3

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 4月18日 消息:以色列航运巨头ZIM最近宣布，其加入了由IBM和马士基联合开发基于区块链的区块链航运解决方案“TradeLens”。

据悉，TradeLens于 2018 年 8 月份推出，目前已记录了 500 多万次装运。TradeLens生态系统成员已有 100 多个成员，包括承运商、货运代理、海关当局、港务局和其他机构。加入的成员可以在不损害细节、隐私或保密性的情况下，浏览交易情况。此外，对运输数据和文件的实时访问让成员能够更有效、更准确地协作。

一直以来，ZIM都在积极探索区块链技术。 2017 年 11 月，该公司与Sparx Logistics和Wave成功完成了基于区块链技术的第一次无纸化提单试点。今年早些时候，ZIM宣布将该倡议推进到下一阶段。

加入TradeLens后，ZIM将继续推进流程数字化，通过改善透明度和流程效率，提高公司和客户的效率和节约成本。ZIM预计将在 2019 年第三季度末开始向TradeLens平台提供数据。（tokenpost

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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