亚马逊否认“退出中国”：将加大投入在中国发展各项业务

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站长之家(ChinaZ.com) 4月18日 消息:近日，有外媒报道称，亚马逊计划在 7 月中旬之前关闭其在中国的国内电商业务。中国消费者将无法在亚马逊平台上从国内其他第三方商家那里购买商品，但他们仍然可以通过亚马逊的全球商店订购海外商品。知情人士说，亚马逊预计将在未来 90 天内关闭物流中心，并逐步减少对中国内销商户的支持。而中国消费者仍可购买Kindle和在线内容。

据第一财经报道，对此，亚马逊回应称，自 2014 年以来，亚马逊中国就持续聚焦并发力跨境网购，打造了以“亚马逊海外购“和”Prime会员服务“为核心的独特跨境业务模式，不仅满足了中国消费者日益增长的购买高品质海外正品的需求，也建立了亚马逊在中国跨境网购行业的差异化优势。为了深化这一战略转型，我们持续利用亚马逊全球资源，优化运营效率，提升客户体验，以集中资源推动海外购业务的快速发展。亚马逊始终对中国市场有着长期承诺。在现有的良好业务基础之上，我们将继续投入并大力推动包括亚马逊海外购、亚马逊全球开店、Kindle和亚马逊云计算等各项业务在中国的稳健发展。