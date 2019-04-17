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赵长鹏回应币安下架BSV：与CSW不存在任何恩怨

2019-04-17 17:29 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(ChinaZ.com) 4月17日 消息：日前，币安下架BSV一事引发了不少争议，对此币安创始人赵长鹏在微博回应表示，不这么决定会让伤害扩散到更多人。其个人和CSW没有任何恩怨，或接触。

赵长鹏还表，该决定这也不是他个人的决定，币安团队一致支持，没有任何反对意见。

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以下为回应内容：

关于下架BCHSV，二宝有私下找我讨论。说自己被媳妇骂碰瓷了。哈哈。

言归正传。1. 二宝和赵东可能没考虑：不这么决定会让伤害扩散到更多人。做对的事情不代表没有伤害，我们自己也损失交易量和收入。但有些事情不得不做，我们愿意开这个头。

2. 我个人和CSW没有任何恩怨，或接触。但说谎自己是中本聪是欺诈行为，CSW作为BCHSV的核心人物，他的言论对项目和市场会产生很大的影响，我们认为纵容这种行为是对用户的不负责任。

3. 这也不是我个人的决定，币安团队一致支持，没有任何反对意见。很清楚的决定，并且从社区的反馈来看，绝大部分社区用户都在支持我们的决定

4. 我们只为币安决定。我们的决策权只有这些而已，其他还有很多交易所，并不受我们控制。部分交易所决定跟随和支持我们的决定是他们自己的选择，而不是我们专职或权力集中。

我们的任何举措都是符合币安的价值观，保护用户和行业，我们也希望能够保护行业里做事情的人，推动行业的良性发展，作为全球的头部交易所，这也是我们应尽的责任和义务。时间会证明一切。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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