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知乎解散短视频项目“即影” 6月30日停止服务

2019-04-16 08:34 稿源：站长之家  0条评论
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知乎

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:据虎嗅报道，知乎旗下的短视频项目即影宣布解散，客户端停止更新，并将于 6 月 30 日停止所有服务。对此，知乎方面对相关的用户表示，在停止服务前，用户可以通过本地备份功能将内容导出。

针对即影下线的消息，知乎方面回应称：

“即影”属于内测产品并未正式上线，且由独立团队单独开发、运营。

知乎的使命是“让每个人高效获得可信赖的解答”。因此，所有能够提升解答效率、效果的形式和内容，知乎都在不断引入并持续迭代优化。

3 月初，我们刚刚对知乎 App 的视频产品和功能进行了升级，增加“视频回答”入口，视频流归属在对应的问题下，为的是把视频这一产品模式更好地融入到知乎的内容体系中来，为整体的内容价值和用户价值服务，让每个人高效获得可信赖的解答。

去年 12 月，据中国企业家杂志报道，知乎开始针对少量种子用户内测一款名为“即影”的短视频App。

据了解，该App关注社交，鼓励用户在微信上分享，创始人周源也经常在上面“刷脸”。

今年1月，有网友发现，知乎短视频APP已在苹果App Store和部分安卓应用商店上线，不过目前仍处于内测阶段。

据官方介绍显示，该App定位是简单好玩的日常生活记录方式，帮助快速制作风格独特的影像内容，提供了涂鸦、拼图、贴纸、文字多样自由的表达方式，还有充满个性的艺术相框，并且无公开点赞，无公开评论，一对一互动。

QQ截图20190123080804.jpg

 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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