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滴滴顺风车暂无上线时间表；360未来要投资至少50家安全公司；QQ支持语音消息进度拖动

2019-04-16 08:19 稿源：站长之家  0条评论
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滴滴顺风车上线指日可待?官方：暂无上线时间表

昨日，滴滴顺风车负责人张瑞发布了“滴滴顺风车致大家的一封信”，在信中张瑞公布五大整改措施方向：回归顺风车本质，尽全力抵制非法营运;去掉个性化头像和性别等个人隐私信息显示;用户准入信息筛查持续加强，尽最大努力杜绝人车不符;加大客服资源投入，提高客服处置能力;提升应急处置能力，优化调证流程。

张瑞表示，滴滴顺风车在整改期间，加大了客服资源投入，提高客服处置能力，并加强了顺风车用户准入信息筛查，杜绝人车不符。此外，滴滴还组建了7x24 小时的应急指挥中心，为突发事件提供全方位支持，同时成立“警方调证对接工作组”并优化调证流程。

在张瑞发文后，有网友猜测顺风车上线是否指日可待，对此，滴滴回应称，目前顺风车仍然在全力投入安全整改中，暂无具体上线时间表。

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周鸿祎发内部信： 360 未来要投资至少 50 家安全公司

昨日， 360 公司董事长周鸿祎发布内部信称，之所以要出让齐向东公司奇安信的股份，并进军政企安全市场，主要是因为如果 360 不退出，后者就没办法上市，这是政策原因。

此外，周鸿祎还表示，未来，360要通过投资的方式，投出 50 家甚至上百家安全公司，其中争取再培育 10 家上市公司，成为真正的安全生态打造者和产业推动者。

周鸿祎

图片来源图虫：已授站长之家使用

QQ新功能：支持语音消息进度拖动

近日，QQ迎来8.0.0大版本更新，加入了众多新功能中，包括了语音消息支持暂停和进度拖动。当用户使用对讲、录音或是变声功能发送或收到语音消息，都支持进度拖动效果。

此外，在该版本中，新版QQ还优化了转发消息体验，可通过弹窗预览转发内容;支持同时选择图片和视频发送好友;查看图片、视频时，可以一键定位到聊天位置。

QQ截图20190416081853.jpg

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