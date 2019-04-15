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荷兰国际集团正测试一项隐私技术 旨在隐藏比特币交易中转移金额

2019-04-15 17:25 稿源：站长之家  0条评论
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比特币 电量

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com)4 月 15 日 消息： coindesk消息，ING荷兰国际集团区块链团队正在测试一项名为“bulletproofs”的隐私技术，旨在隐藏比特币交易中转移的金额，这些金额通常对任何人都是可见的。

ING区块链项目的全球负责人Mariana Gomez de la Villa表示，对于单一的距离证明而言，bulletproofs证明的速度“大约是其他距离证明的 10 倍”。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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