荷兰国际集团正测试一项隐私技术 旨在隐藏比特币交易中转移金额

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今日块讯(ChinaZ.com)4 月 15 日 消息： 据coindesk消息，ING荷兰国际集团区块链团队正在测试一项名为“bulletproofs”的隐私技术，旨在隐藏比特币交易中转移的金额，这些金额通常对任何人都是可见的。
ING区块链项目的全球负责人Mariana Gomez de la Villa表示，对于单一的距离证明而言，bulletproofs证明的速度“大约是其他距离证明的 10 倍”。
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