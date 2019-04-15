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《绝地求生》解放大官人宣布退出直播圈 否认开挂

2019-04-15 17:10 稿源：站长之家  0条评论
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绝地求生，吃鸡

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:今天，《绝地求生》主播“解放大官人”在斗鱼个人鱼吧中宣布将推出直播圈。他称自从那个男人离开之后，他的直播状态每况愈下，不再开心。并表示自己没有开挂。

说到解放大官人，可能很多人有点陌生。但如果提到卢本伟和马飞，大家可能就有印象了。可以说，是卢本伟带火了他。由于曾经和卢本伟、马飞是经常一起开黑直播的好友搭档，加上搞笑幽默的直播风格很快就吸引了一众粉丝。

自己爆料有过开DNF打金工作室的他曾被腾讯官方停播处理，回归后在游戏《APEX英雄》人气颇高。而最近又因为身陷开挂的舆论旋涡，停播数日的他最终选择了退出。

QQ截图20190415165135.jpg

以下是公告原文：

各位亲们黑粉们，我决定退出直播圈。自从那个男人离开后，我直播的状态每日下降。根本回不到以前快乐的直播气氛啦，如此拾一口烂饭继续消费你们，不如让你们寻找到新的蓝天，他回我就回，各位官兵和黑粉，从此别过，珍重。让你们失望了，我向你们道歉。对不起。但是有一说一，没开挂就是没开挂。江湖再见。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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