北京市场监管局要求美团等外卖平台开展自查整改

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站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息:据自媒体“戎马财经”报道，近日，为进一步深化网络订餐市场食品安全问题治理，夯实网络订餐平台企业食品安全主体责任，保障网络订餐食品安全，市市场监管局召开了网络订餐平台监管工作部署会，美团点评、饿了么、到家美食会、美餐网、锦食送等 5 家平台企业食品安全负责人和朝阳区、海淀区市场监管部门相关负责人参会。

北京市市场监管局要求各网络订餐平台从即日起开展为期一个月的自查整改工作，重点针对以下四个方面自查：

一是无食品经营许可证或食品经营许可证过期仍上线经营;

二是借用、冒用或伪造、出租、出借食品经营许可证上线经营;

三是线上店铺公示的营业执照、食品经营许可证、量化分级、是否真实性有效;店铺许可经营地址与平台标明地址是否一致;

四是超出许可经营项目开展经营以及单位食堂入网经营。

各平台食品安全负责人表示，将认真落实自查整改工作，加强对入网餐饮服务提供者管理，并发挥平台自身技术、大数据等资源优势，加强与各级市场监管部门配合，共同保障好消费者网络订餐服务和食品安全。