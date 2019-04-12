“扫一扫”分享到微信

见闻

北京市场监管局要求美团等外卖平台开展自查整改

2019-04-12 15:52 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

美团

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 4月12日 消息:据自媒体“戎马财经”报道，近日，为进一步深化网络订餐市场食品安全问题治理，夯实网络订餐平台企业食品安全主体责任，保障网络订餐食品安全，市市场监管局召开了网络订餐平台监管工作部署会，美团点评、饿了么、到家美食会、美餐网、锦食送等 5 家平台企业食品安全负责人和朝阳区、海淀区市场监管部门相关负责人参会。

北京市市场监管局要求各网络订餐平台从即日起开展为期一个月的自查整改工作，重点针对以下四个方面自查：

一是无食品经营许可证或食品经营许可证过期仍上线经营;

二是借用、冒用或伪造、出租、出借食品经营许可证上线经营;

三是线上店铺公示的营业执照、食品经营许可证、量化分级、是否真实性有效;店铺许可经营地址与平台标明地址是否一致;

四是超出许可经营项目开展经营以及单位食堂入网经营。

各平台食品安全负责人表示，将认真落实自查整改工作，加强对入网餐饮服务提供者管理，并发挥平台自身技术、大数据等资源优势，加强与各级市场监管部门配合，共同保障好消费者网络订餐服务和食品安全。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

徐明星 前进控

徐明星、浦晓江被港股公司前进控股集团任命为非执行董事

· 徐明星 前进控
量子健康 腾讯 投资

肿瘤服务平台量子健康 获腾讯B轮投资

· 量子健康 腾讯 投资
区块链 区块链服务 韩国区块链 区块链政务

韩国首尔将阶段性推出6种基于区块链的行政服务

· 区块链 区块链服务 韩国区块链
京东区块链 广州互联网法院 区块链司法

京东与广州互联网法院达成合作 用区块链技术助力“网通法链”建设

· 京东区块链 广州互联网法院 区块链司法
朋友圈 朋友圈炫富 保时捷 豪车 豪宅

揭秘朋友圈炫富真相：6元可开保时捷卡宴 8元就能加你声音

· 朋友圈 朋友圈炫富 保时捷
短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所

小偷刷短视频刷到自己 派出所门口约架被抓

· 短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所
雷军 写代码 原创

雷军不再写代码原因：有人把他十年程序代码的硬盘格式化了

· 雷军 写代码 原创
董明珠 马云 雷军 清明节假期 原创

你的假期VS大佬们的假期：董明珠28年没休假，马云全球奔波

· 董明珠 马云 雷军
网络工程师 招聘 前端开发 求职 原创

台湾公司招网络工程师要求“英语要烂”原因让人意外

· 网络工程师 招聘 前端开发
菜鸟物流 机器人 人工智能 二房东 原创

史上最悲催二房东！他花20万盘下菜鸟物流基地旁5套房 结果厂里全是机器人

· 菜鸟物流 机器人 人工智能
查看更多
﻿

编辑推荐

百度投资大数据：累计投资220家公司 重心从文娱转向硬件

[数说]· 04月12日

咪咕与优酷著作权纠纷案开庭审理 咪咕拒绝赔偿450万元

[产权]· 04月12日

外媒：富士康从7月开始在印度生产iPhone X

[数码]· 04月12日

视觉中国关闭网站或构成“违约”，相关方可发起诉讼

[产权]· 04月12日

乾缘影业起诉爱奇艺索赔1000万 因后者擅用前者作品

[产权]· 04月12日

小桔租车再进深圳等四城 开通城市已达10座

[动态]· 04月12日

快手母公司以500万元全资收购“虾头App”运营主体公司

[见闻]· 04月12日

易到司机违法营运？官方回应：恶意伪造

[动态]· 04月12日