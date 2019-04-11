视觉中国官网无法访问 明日将有3. 88 亿股解禁

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站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息：今天上午，视觉中国网站显示，网站已经拿下了这张黑洞图片的版权，用作商业用途将被追究赔偿。随后，有网友挖出了视觉中国的其他奇葩“要求”，比如，国旗和国徽也被标为其版权所有，包括海尔、360、百度等多家公司的LOGO都被视觉中国标记版权。视觉中国创始人柴继军回应：黑洞照片版权归属欧洲南方天文台，试图平息风波。此时，舆论已经刹不脚了，各方在批评视觉中国滥用版权的行为。

18 点左右，视觉中国声明称：经网友举报的视觉中国网站关于国旗、国徽等不合规图片，经查该图片由视觉中国签约供稿人提供，视觉中国作为平台方负有审核不严的责任，为此深表歉意!

截止目前视觉中国官网已无法打开。但也有部分网友反馈称，网站仍可正常访问。

此外，据财联社消息，视觉中国 4 月 12 日将有3. 88 亿股限售股上市流通，占公司总股本比例的55.39%，以今日收盘价 28 元/股算，解禁市值逾百亿元，此次解禁是五年前视觉中国借壳远东股份所定向增发的股份，当时定增发行价为5. 28 元/股，五年期间未实施过股份送转。

公开资料显示，视觉中国(www.vcg.com)是一家国际知名的以“视觉内容”生产、传播和版权交易为核心的互联网科技文创公司， 2014 年成功在A股上市，代码000681。