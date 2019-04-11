3988 元起！华为正式发布 P30 和 P30 Pro 国行版本

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 11 日消息：今天下午，华为在上海东方体育中心召开 2019 华为春季新品发布盛典，正式发布了华为 P30 和 P30 Pro 两款旗舰手机的国行版本。

图片来自 华为

华为 P30 系列手机采用了水滴屏设计，均搭载华为自家旗舰处理器麒麟 980。其中，华为 P30 搭载 6.1 寸全高清 OLED 显示屏，电池容量为 3650mAh，支持 IP53 级防尘防水；华为 P30 Pro 则搭载 6.47 寸全高清 OLED 显示屏，电池容量为 4200mAh，支持 IP68 级防尘防水。

两款手机均搭载汇顶科技的屏下指纹方案，其中 P30 Pro 支持 40W 有线快充、15W 无线快充和反向充电。

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华为 P30 系列主打相机拍照表现， P30 后置采用徕卡三摄方案，配备 4000 万像素主摄、1600 万像素超广角和 800 万像素长焦，支持 3 倍光学变焦、5 倍混合变焦和 30 倍数码变焦；P30 Pro 后置则采用徕卡四摄方案，配备 4000 万像素主摄、2000 万像素超广角、800 万像素长焦以及 ToF 深度相机，支持 5 倍光学变焦、10 倍混合变焦和 50 倍数码变焦。

两款手机均搭载 1/1.7 的超感光传感器，采用由 RYYB（红黄黄蓝）色彩单元组成的 Quad Bayer 结构，据华为称可提高 40% 的进光量，获得更好的暗光拍照表现。华为 P30 Pro 相机在 DxOMark 得到 112 分，名列第一名。



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华为 P30 系列拥有天空之境、赤茶橘、珠光贝母、亮黑色和极光色五种可选配色。其中华为 P30 提供 8GB+64GB、8GB+128GB、8GB+256GB 三种选择，售价分别为 3988 元、4288 元、4788 元；P30 Pro 提供 8GB+128GB、8GB+256GB、8GB+512GB 三种选择，售价分别为 5488 元、5988 元、6788 元。