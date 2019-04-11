“扫一扫”分享到微信

见闻

3988 元起！华为正式发布 P30 和 P30 Pro 国行版本

2019-04-11 16:27 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 11 日消息：今天下午，华为在上海东方体育中心召开 2019 华为春季新品发布盛典，正式发布了华为 P30 和 P30 Pro 两款旗舰手机的国行版本。

TIM截图20190411153449.jpg

图片来自 华为

华为 P30 系列手机采用了水滴屏设计，均搭载华为自家旗舰处理器麒麟 980。其中，华为 P30 搭载 6.1 寸全高清 OLED 显示屏，电池容量为 3650mAh，支持 IP53 级防尘防水；华为 P30 Pro 则搭载 6.47 寸全高清 OLED 显示屏，电池容量为 4200mAh，支持 IP68 级防尘防水。

两款手机均搭载汇顶科技的屏下指纹方案，其中 P30 Pro 支持 40W 有线快充、15W 无线快充和反向充电。

TIM截图20190411153826.jpg

图片来自 华为

华为 P30 系列主打相机拍照表现， P30 后置采用徕卡三摄方案，配备 4000 万像素主摄、1600 万像素超广角和 800 万像素长焦，支持 3 倍光学变焦、5 倍混合变焦和 30 倍数码变焦；P30 Pro 后置则采用徕卡四摄方案，配备 4000 万像素主摄、2000 万像素超广角、800 万像素长焦以及 ToF 深度相机，支持 5 倍光学变焦、10 倍混合变焦和 50 倍数码变焦。

两款手机均搭载 1/1.7 的超感光传感器，采用由 RYYB（红黄黄蓝）色彩单元组成的 Quad Bayer 结构，据华为称可提高 40% 的进光量，获得更好的暗光拍照表现。华为 P30 Pro 相机在 DxOMark 得到 112 分，名列第一名。

TIM截图20190411153757.jpg

图片来自 华为

华为 P30 系列拥有天空之境、赤茶橘、珠光贝母、亮黑色和极光色五种可选配色。其中华为 P30 提供 8GB+64GB、8GB+128GB、8GB+256GB 三种选择，售价分别为 3988 元、4288 元、4788 元；P30 Pro 提供 8GB+128GB、8GB+256GB、8GB+512GB 三种选择，售价分别为 5488 元、5988 元、6788 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

台湾区块链 区块链医疗 区块链技术

台湾跃狮连锁药店运用区块链等平台技术

· 台湾区块链 区块链医疗 区块链技术
饿了么 口碑 智慧餐厅

饿了么联合口碑推出智慧餐厅 极大提高点餐效率

· 饿了么 口碑 智慧餐厅
沪江 沪江网校

沪江股权出质发生变更 出质金额超1.2亿

· 沪江 沪江网校
奥拓电子 区块链技术 区块链业务

奥拓电子：区块链技术与现有业务的结合取得一定突破

· 奥拓电子 区块链技术 区块链业务
朋友圈 朋友圈炫富 保时捷 豪车 豪宅

揭秘朋友圈炫富真相：6元可开保时捷卡宴 8元就能加你声音

· 朋友圈 朋友圈炫富 保时捷
短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所

小偷刷短视频刷到自己 派出所门口约架被抓

· 短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所
雷军 写代码 原创

雷军不再写代码原因：有人把他十年程序代码的硬盘格式化了

· 雷军 写代码 原创
董明珠 马云 雷军 清明节假期 原创

你的假期VS大佬们的假期：董明珠28年没休假，马云全球奔波

· 董明珠 马云 雷军
网络工程师 招聘 前端开发 求职 原创

台湾公司招网络工程师要求“英语要烂”原因让人意外

· 网络工程师 招聘 前端开发
菜鸟物流 机器人 人工智能 二房东 原创

史上最悲催二房东！他花20万盘下菜鸟物流基地旁5套房 结果厂里全是机器人

· 菜鸟物流 机器人 人工智能
查看更多
﻿

编辑推荐

3988 元起！华为正式发布 P30 和 P30 Pro 国行版本

[见闻]· 04月11日

中移动联合华为百度展示5G应用 实现8K视频传输

[动态]· 04月11日

极光大数据：超一成用户表示离开微信无法生存

[数说]· 04月11日

饿了么联合口碑推出智慧餐厅 极大提高点餐效率

[见闻]· 04月11日

华为4万多个5G基站已发往全球 占全球5G订单的近一半

[见闻]· 04月11日

微视推新版加码互动视频 为《创造营2019》助力

[动态]· 04月11日

雷军的第一支Vlog：自我感觉很好

[动态]· 04月11日

汇丰银行将苹果股票评级下调至卖出 因新服务新引力不大

[动态]· 04月11日