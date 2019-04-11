“扫一扫”分享到微信

见闻

柯瑞文出任中国电信新董事长；京东回应毁约2019校招生；哔哩哔哩新增电信业务

2019-04-11 08:14 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

柯瑞文出任中国电信新董事长

昨日下午，中国电信集团有限公司召开了中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国电信集团有限公司主要领导调整的决定：柯瑞文同志任中国电信集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国电信集团有限公司总经理职务。

上月，原中国电信董事长杨杰调任中国移动，接替尚冰成为中国移动董事长。

目前，中国电信集团总经理职位处于空缺中。

中国电信2

图片版权所属：站长之家

京东回应毁约2019校招生：极少数 将赔偿

昨日，有外媒报道称，京东正准备大幅裁员并收回部分工作邀请。京东在内部电子邮件中告诉管理人员，公司计划全面裁员，部分团队可能减员多达一半。知情人士表示，京东将撕毁部分劳动合同，向受影响的大学毕业生提供 5000 元人民币的象征性补偿。

据华尔街见闻报道，对此，京东方面回应称，由于京东个别业务及组织架构调整，导致近期极少数的校招岗位无法履约，对此表示诚挚的歉意，并在积极推进更好地解决，对于双方确实无法正常履约的情况，也将依照协议做出相应经济赔偿。京东还表示，近期将会有 1300 多名应届毕业生陆续加入京东。

京东 (5)

图片版权所属：站长之家

武汉哔哩哔哩科技有限公司新增电信业务

据天眼查信息显示，武汉哔哩哔哩科技有限公司于 3 月 22 日变更经营范围，新增第二类增值电信业务、互联网信息服务等。武汉哔哩哔哩科技有限公司为“B站”运营主体上海幻电信息科技有限公司间接控股，陈睿是该公司最终受益人。

公开资料显示，武汉哔哩哔哩科技有限公司成立于2018年7月12日，注册资本500万，法定代表人为丁悦，经营范围包括了：信息科技、计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

QQ截图20190411081448.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

B站 B站经营范围发生变更 电信业务

B站经营范围发生变更 新增电信业务

· B站 B站经营范围发生变更 电信业务
虚拟货币 虚拟货币犯罪 加密货币监管

国际刑警组织讨论扩大国际刑警专用通信网以支持对虚拟货币等犯罪的调查打击

· 虚拟货币 虚拟货币犯罪 加密货币监管
中银香港 区块链银行

中银香港副董事长：虚拟银行服务平台Livi将采用区块链等技术

· 中银香港 区块链银行
字节跳动

字节跳动回应“期权换购”：历史上进行过多次回购

· 字节跳动
朋友圈 朋友圈炫富 保时捷 豪车 豪宅

揭秘朋友圈炫富真相：6元可开保时捷卡宴 8元就能加你声音

· 朋友圈 朋友圈炫富 保时捷
短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所

小偷刷短视频刷到自己 派出所门口约架被抓

· 短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所
雷军 写代码 原创

雷军不再写代码原因：有人把他十年程序代码的硬盘格式化了

· 雷军 写代码 原创
董明珠 马云 雷军 清明节假期 原创

你的假期VS大佬们的假期：董明珠28年没休假，马云全球奔波

· 董明珠 马云 雷军
网络工程师 招聘 前端开发 求职 原创

台湾公司招网络工程师要求“英语要烂”原因让人意外

· 网络工程师 招聘 前端开发
菜鸟物流 机器人 人工智能 二房东 原创

史上最悲催二房东！他花20万盘下菜鸟物流基地旁5套房 结果厂里全是机器人

· 菜鸟物流 机器人 人工智能
查看更多
﻿

编辑推荐

京东物流携手中国移动5G联合创新中心

[动态]· 04月10日

B站经营范围发生变更 新增电信业务

[见闻]· 04月10日

高通、OPPO与瑞士电信合作 在欧洲推首个5G商用服务

[动态]· 04月10日

昆仑万维：5000万美元投资无人驾驶公司Pony

[动态]· 04月10日

特斯拉延长收购Maxwell交易截止时间 已延长至5月15日

[外闻]· 04月10日

OPPO Reno10倍变焦版图赏：拉近你与世界

[数码]· 04月10日

小米众筹新纪录：米家手持无线吸尘器众筹破3200万元

[见闻]· 04月10日

淘宝吃货频道内测 每天最高可领88元红包

[见闻]· 04月10日