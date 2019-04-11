柯瑞文出任中国电信新董事长；京东回应毁约2019校招生；哔哩哔哩新增电信业务

柯瑞文出任中国电信新董事长

昨日下午，中国电信集团有限公司召开了中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于中国电信集团有限公司主要领导调整的决定：柯瑞文同志任中国电信集团有限公司董事长、党组书记，免去其中国电信集团有限公司总经理职务。

上月，原中国电信董事长杨杰调任中国移动，接替尚冰成为中国移动董事长。

目前，中国电信集团总经理职位处于空缺中。

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京东回应毁约2019校招生：极少数 将赔偿

昨日，有外媒报道称，京东正准备大幅裁员并收回部分工作邀请。京东在内部电子邮件中告诉管理人员，公司计划全面裁员，部分团队可能减员多达一半。知情人士表示，京东将撕毁部分劳动合同，向受影响的大学毕业生提供 5000 元人民币的象征性补偿。

据华尔街见闻报道，对此，京东方面回应称，由于京东个别业务及组织架构调整，导致近期极少数的校招岗位无法履约，对此表示诚挚的歉意，并在积极推进更好地解决，对于双方确实无法正常履约的情况，也将依照协议做出相应经济赔偿。京东还表示，近期将会有 1300 多名应届毕业生陆续加入京东。

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武汉哔哩哔哩科技有限公司新增电信业务

据天眼查信息显示，武汉哔哩哔哩科技有限公司于 3 月 22 日变更经营范围，新增第二类增值电信业务、互联网信息服务等。武汉哔哩哔哩科技有限公司为“B站”运营主体上海幻电信息科技有限公司间接控股，陈睿是该公司最终受益人。

公开资料显示，武汉哔哩哔哩科技有限公司成立于2018年7月12日，注册资本500万，法定代表人为丁悦，经营范围包括了：信息科技、计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。