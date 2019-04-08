嘉兴区块链研究院开院 图灵奖获得者提供技术支持

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今日块讯(ChinaZ.com)4 月 8 日 消息： 据新蓝网消息，嘉兴区块链研究院今天正式开院。研究院由图灵奖获得者、世界著名密码技术与安全技术专家惠特菲尔德.迪菲牵头组建，并提供技术支撑。



据介绍，研究院将依托清华长三角研究院，面向数字网络安全、人工智能、物联网、人才培训等领域，开展相关的技术开发、技术服务、技术培训和成果转化等。