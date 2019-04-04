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菜鸟本质是一家科技公司 专注于区块链等关键技术的深度研究及应用

2019-04-04 17:25 稿源：站长之家  0条评论
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菜鸟网络 (2)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com)4 月 4 日 消息： 证券时报消息，近日，国家科技部公示了 2018 年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目，其中未来的物流机器人由菜鸟独家牵头研发。

业内人士分析称，本质上菜鸟是一家科技公司，目前菜鸟有涉及自动驾驶车辆、智能仓储、各类物流要素调度AI引擎等产品的研发，并专注于物联网、人工智能和区块链等关键技术的深度研究以及应用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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