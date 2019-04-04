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摩拜单车与美团点评账号将相互打通

2019-04-04 16:41 稿源：站长之家  0条评论
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摩拜

图片版权所属：站长之家


站长之家(ChinaZ.com) 4月4日 消息：今日，摩拜单车向用户推送了“账号融合用户确认函”。确认函显示，摩拜单车将开启与美团点评的账号互通。打通后，用户将可以使用美团点评账号登陆摩拜App，还可以在美团App中使用摩拜车辆并查看到行程记录等各类理事数据。

去年4月，美团CEO王兴发布内部信，正式宣布全资收购摩拜。去年12月，摩拜发布内部信，宣布胡玮炜辞去摩拜单车CEO职位，由公司总裁刘禹接任CEO一职。今年2月，摩拜已搬迁至美团的总部办公所在地。

以下为摩拜单车确认函全文：

亲爱的用户，摩拜已经成为美团点评大家庭的一员，为了给您提供一致、便捷且更加出色的体验，我们拟在征得您同意的前提下，打通摩拜和美团点评的账号，让美团点评共享您在摩拜端的各类数据。打通后，您将可以使用美团点评的账号登陆摩拜APP，您还将可以在美团APP内使用我们的车辆并查看到行程：记录等各类历史数据，我们还在开发新的功能以让您获得更加优质的使用体验。

如果您不同意，我们则不会将您在摩拜的数据共享给美团点评，您还可以继续通过摩拜App来使用我们的车辆，但对应的您将无法享受到账号融合后所带来的一致性的体验及相关服务。

我们特此征求您的同意。让摩拜携美团点评一起让您吃得更好，生活更好！

QQ截图20190404164317.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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