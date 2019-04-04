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恺英网络：所有游戏正常运营 王悦失联未造成影响

2019-04-04 11:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 4月4日 消息：今日，恺英网络发布声明称，王悦先生已不再担任公司任何职务。现公司管理运行情况平稳，王悦先生失联未对公司生产经营和管理稳定造成影响。公司旗下现有游戏产品都处于正常运营状态，公司 2019 年计划发布的多款游戏新品也将按原有计划向市场推出。

此前，恺英网络发布公告称，公司于2019年3月28日收到深圳证券交易所《关于对恺英网络股份有限公司的问询函》，因问询函中相关问题需控股股东、实际控制人王悦予以确认，因此，公司从2019年3月28日起通过邮件、电话等各种方式试图与王悦取得联系，至今仍无法与王悦取得联系。

此外，该公告还显示，王悦共持有公司股份461，570，064股，占公司总股本的21.44%。王悦共质押其所持有的公司股份461，568，139股 ，占公司总股本的21.44%。王悦已不再担任公司任何职务。公司管理运行情况平稳，其失联未对公司生产经营和管理稳定性造成影响。

QQ截图20190401141138.jpg

以下为声明全文：

关于恺英网络旗下游戏产品正常运营的声明

近期，部分媒体对公司实际控制人王悦先生失联一事恶意炒作，捏造、散发恺英网络旗下游戏产品不能继续正常运营的不实信息，并借此煽动公司游戏玩家的负面情绪。对此，恺英网络郑重声明：

一、以金锋董事长为首的公司第四届董事、监事、高级管理人员已经流程正常履职，王悦先生已不再担任公司任何职务。现公司管理运行情况平稳，王悦先生失联未对公司生产经营和管理稳定造成影响。

二、公司旗下现有游戏产品都处于正常运营状态，公司 2019 年计划发布的多款游戏新品也将按原有计划向市场推出。

三、恺英网络保留对恶意诽谤媒体追究法律责任之权利。

恺英网络股份有限公司

2019 年 4 月 3 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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