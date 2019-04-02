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区块链抵押贷款平台Acre获得500万英镑种子资金

2019-04-02 17:15 稿源：站长之家  0条评论
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美元、投资、金钱 (2)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com)4 月 2 日 消息：cityam消息，区块链抵押贷款平台Acre已经从从Aviva(英杰华集团)和Sesame Bankhall(SBG)获得了 500 万英镑的种子资金。

据悉，该平台使用区块链技术来整合抵押贷款申请过程中的诸多部分。该公司表示，它将使抵押贷款经纪人能够匹配市场需求者，并希望借助SBG提供“分销能力”来发展业务。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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