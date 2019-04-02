区块链抵押贷款平台Acre获得500万英镑种子资金

“扫一扫”分享到微信
图片版权所属：站长之家
今日块讯(ChinaZ.com)4 月 2 日 消息：据cityam消息，区块链抵押贷款平台Acre已经从从Aviva(英杰华集团)和Sesame Bankhall(SBG)获得了 500 万英镑的种子资金。
据悉，该平台使用区块链技术来整合抵押贷款申请过程中的诸多部分。该公司表示，它将使抵押贷款经纪人能够匹配市场需求者，并希望借助SBG提供“分销能力”来发展业务。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[数码]· 04月02日
[动态]· 04月02日
[见闻]· 04月02日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督