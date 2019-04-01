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咪蒙子公司新增清算信息 正式解散； 熊猫直播宣布正式关站；趣头条增发850万股ADS

2019-04-01 08:27 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

熊猫直播宣布正式关站 至今已运行超1200天

3 月 30 日，熊猫直播官网发布公告，正式宣布熊猫直播关站。熊猫直播称，自  2015 年 9 月 21 日进入内测开始，至今已运行  1286 天。熊猫直播在公告最后表示，最后，不说再见，因为熊猫精神一直在。告别，是为了下次更好的相见。

3 月 7 日，熊猫直播COO张菊元发布内部信称，从 2017 年 5 月最后的融资消息之后，熊猫直播长达 22 个月没有任何外部的资金注入，因此，熊猫直播被迫选择了这样结束，是大势之下，一个无奈却最理智的选择。

QQ截图20190401083332.jpg

咪蒙子公司新增清算信息

据财联社报道，天眼查数据显示， 3 月 14 日，咪蒙(马凌)名下霍尔果斯爱发红包文化传媒有限公司新增清算信息，负责人为马凌，该公司为北京十月初五影视传媒有限公司的全资子公司。

今年1月，咪蒙旗下微信公众号“才华有限青年”发布一篇题为《一个出身寒门的状元之死》的文章。该文被质疑造假，已被封禁。随后，咪蒙发布道歉信表示，从当日起咪蒙微信公众号停更2个月、咪蒙微博永久关停。

2月，凤凰网、知乎、微博等平台发布公告称，咪蒙旗下“咪蒙”、“才华有限青年”等账号因为博眼球吸流量，长期发布虚假营销内容，贩卖社会焦虑，宣扬“毒鸡汤”和丧文化，即日起永久封禁上述帐号，并拒绝此类帐号再次注册。

趣头条宣布增发 850 万股ADS

近日，趣头条宣布该公司已经向美国证监会(SEC)提交了关于后续发行 850 万股美国存托股份(ADS)的注册文件，每 4 股ADS代表 1 股普通股。

其中公司本次新发行ADS 1，049， 756 股，老股东出售7，450， 244 股。本次发行实行绿鞋机制，授予承销团 30 天内向公司购买最多1，275， 000 股ADS的超额配售选择权。

趣头条 (2)

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