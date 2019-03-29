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见闻

OPPO 与中国联通在国内完成多基站设备 5G 外场测试

2019-03-29 14:58 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 29 日消息：OPPO 今天宣布在中国联通 5G 网络环境下，完成与四家基站设备厂商完整的 5G 外场测试工作。

Oppo logo

图片版权所属：站长之家

在测试中，OPPO 首部 5G 手机在多类基站设备以及多种网络环境条件下，在外场环境下实现了超过 700Mbps 的下载速率。

OPPO 表示，此次系列测试符合全球 3GPP 5G Release 15 12 月版本标准，已在深圳、广州、上海、东莞等多地相继开展。此轮 5G 外场测试也更加接近用户实际使用场景，可以进一步确保未来为中国用户带来极速下载、稳定连接、持久续航等全面的优势 5G 体验。

此外，OPPO 5G 手机还具备多频多模多组合的优势，可完整覆盖 2G、3G、4G、5G 网络。从实测中的通话界面看，在 4G 网络使用 VoLTE 高清通话时，OPPO 5G 手机依然可以实现 5G 网络数据传输。

此前 OPPO 宣布其首部 5G 智能手机顺利通过国际检测服务机构“Sporton International Inc.”的 5G CE 测试，并获得由 CTC advanced GmbH 签发的 5G CE 认证证书。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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