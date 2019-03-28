周鸿祎发布360家庭安全大脑 主打家庭设备的本地运算

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站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:今天下午，老周的IOT春季发布会在北京正式举行。发布会上，周鸿祎首次提出 360 家庭安全大脑的概念。周鸿祎认为，未来的Ai都应该是三层架构，真正的Ai应该放在云端，家庭里的Ai应该融入边缘计算。 360 将以家庭安全大脑为核心，打造一个真正的智能家庭。

这是一整套智能家居的核心控制系统，主打的是家庭安全设备的本地运算。无论是家里的路由器、智能音箱还是扫地机器人等智能设备，都可以连接这个系统。

此外， 360 还发布了企业级家庭防火墙——360 BNI引擎。据介绍，该引擎能够进行自主学习和自主进化，并能够保证数据安全、网络安全、设备安全和家人安全。其不但能够很好的解决儿童游戏防沉迷和儿童支付防护，而且还能有效阻止不良信息的入侵。再加上国内首个自主研发的路由器OS加持，使其更安全更稳定。

此前，周鸿祎曾表示，互联网企业除了主动承担净化网络环境的责任，还可以通过产品创新为家长提供解决问题的工具。 360 家庭安全大脑的目的，就是为了给用户增加安全感。它将以智能音箱为耳朵和嘴巴，摄像机为眼睛，全方位守护家庭的安全。