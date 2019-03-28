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见闻

BitTorrent将于2019年Q2发布P2P社交媒体应用BitTorrent Live

2019-03-28 11:45 稿源：站长之家  0条评论
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创业，互联网，社交

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com)3 月 28 日 消息：cointelegraph消息，Tron (TRX )旗下(p2p)软件公司BitTorrent今日宣布，将于 2019 年第二季度发布分散式社交媒体应用BitTorrent Live的公开测试版。

据悉，改款应用是一款基于视频的社交媒体平台，类似于Snapchat和TikTok，允许用户通过移动设备创建实时内容并与其他人联系。此外，用户还可以通过BitTorrent Live任何可以上网的地方进行直播，粉丝则能够即时提供反馈和点赞。用户还可以直接在平台搜索自己感兴趣的主题。

当然，BitTorrent Live的模式其实并不是全新的。早在 2012 年，BitTorrent的创始人Bram Cohen就提出要“取代电视。” 虽然软件本身不是新的，但它的影响力却随着时间的推移发生了很大变化。

BitTorrent Live最初的版本是一个内容交付协议，而不是社交媒体应用程序。2017 年 4 月，该公司在未能成功筹集资金作为独立业务后，应用程序的初始版本被关闭。


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