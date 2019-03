三星回怼华为：你后置拍照第一，但我拍照总分第一

图片来源图虫:已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:在昨天的华为P30 发布会上,余承东全程diss友商,再次将华为手机的各项性能和苹果、三星做了对比。其中,拍照效果更是三方PK的重点之一。在夜景星空拍照对比中,友商的手机只能拍出不太明显的星空效果。而华为P30 Pro却能拍出美丽的银河照片。

对此,余承东还称“The Galaxy can not see the Galaxy”,调侃三星 Galaxy S10+的照片看不出银河。这句话也成了华为P30 发布会的经典金句之一。昨晚华为宣布P30 Pro在DxO后置拍照排行榜以 112 分的成绩排名第一,前置拍照则以 89 分的成绩排名第四。

对此,三星表示不服,连发 2 条微博回怼华为,称三星Galaxy S10+前置和后置得分总分超过华为P30 Pro,依然是手机拍照第一名。并质疑华为P30 Pro的星空拍照样片是用单反拍的。

然而,网友表示看看不说话。称三星回怼华为说明华为已经上升到让三星重视的一个高度。虽然都是买不起系列,但是用过一次三星就不想再买第二次。