比特大陆内部信：王海超任CEO 重启上市工作

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:今日，比特大陆发布内部信，宣布组织架构调整，董事会任命王海超担任公司首席执行官，詹克团继续担任公司董事长，吴忌寒继续担任公司董事。

此外，比特大陆在信中表示，这一轮IPO申请将于近日失效，目前公司拥有充足的现金，供应链运转正常，未来，会在合适的时间，重新启动上市工作。

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以下为内部信全文：

聚焦算力芯片，让人类数字世界更加美好!

尊敬的各位比特大陆人：

“比特大陆”的比特，是计算机信息表示的最小单位，是构建人类数字世界的基石。让人类的数字世界越来越美好，是比特大陆创业之初的愿景。

值此比特大陆五周年之际，我们重新审视了公司的业务、组织结构和管理机制，并做出了相应的业务调整：聚焦在数字货币和人工智能芯片以及基于此的产品和服务;成立了蚂蚁矿机、算丰芯片、AI算力、蚂蚁矿池、BTC.COM、自营算力等业务线。我们下放了管理权限，快速响应市场变化，更好地为客户服务。我们还将芯片、硬件和软件各研发资源线全部拉通，数字货币和人工智能产品共享拉通之后的研发资源。这样，各项目和产品的投入、交付和质量得到了更好的保障。同时，工程师也可以在不同的产品线得到更大的锻炼和成长。

董事会任命王海超担任公司首席执行官，王海超曾在比特大陆多个部门担任过负责人，在公司 2017 年供应链产能极速扩张的过程中做出了重大贡献，工作成绩优异。詹克团继续担任公司董事长，吴忌寒继续担任公司董事。两位创始人不忘初心，同舟共济，合力并进，共同把握公司的战略方向。

2 月，我们发布了第二代7nm芯片BM1397，能效比低至30J/TH，较上一代产品节能约28.6%。搭载BM1397 的蚂蚁矿机新品S17 和T17 将于近日量产。下一代AI芯片BM1684 即将投片，搭载这款芯片的SA5 服务器将于今年第四季度向市场交付。与基于BM1682 芯片的SA3 服务器相比，SA5 的性能将再有数倍提升。目前，主流人工智能算法厂家都已经在我们的BM1682 和BM1880 芯片上面跑通了他们的算法和应用。

我们的这一轮IPO申请将于近日失效。但是，上市的过程让公司更加透明和规范。目前，公司拥有充足的现金，供应链运转正常。随着新产品的推出，销售业绩开始逐月上升。公司拥有强大的人才储备，调整之后的研发组织也更加高效，我们一定能够开发出更加具有市场竞争力的产品。按照Frost & Sullivan研究显示，比特大陆已经是中国第二大和全球前十大无晶圆厂芯片设计公司。未来，我们会在合适的时间，重新启动上市工作。

过去五年，公司准确地抓住了数字货币和人工智能这两个市场机会，建设起了坚实的芯片设计能力。未来三五年，数字货币与区块链行业的市场空间将更大，人工智能算力的市场空间同样也是巨大的。两个巨大的市场会在未来三五年叠加在一起，高性能、低功耗算力芯片是其共同的基础，而这正是我们的核心竞争力所在。我们将心无旁骛，集中所有人力、物力、财力和文化力在数字货币和人工智能这两个市场：聚焦算力芯片，让人类数字世界更加美好!

2019 年是比特大陆人勤练内功、力拼业务的一年。我们对未来充满信心!让我们一起共同努力，再创辉煌!

CEO：王海超

联合创始人：詹克团、吴忌寒

2019 年 3 月 26 日