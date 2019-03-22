江苏省金融研究院院长：区块链等信息技术为金融业带来了深刻改革

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今日块讯(ChinaZ.com)3 月 22 日 消息：据新华网消息， 3 月 18 日，江苏经济与金融研究报告会第 4 期在南京召开。江苏省社会科学院原副院长、江苏省金融研究院院长吴先满说，当前，科技革命对于金融的影响逐渐深化，人工智能、大数据、区块链等信息技术为金融业带来了深刻改革，江苏在新一轮金融科技创新浪潮中应积极发挥新型金融机构与传统金融机构的协同作用，进一步提升金融服务的普惠性和高效性。

