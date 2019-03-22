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普华集团计划与部分高校在区块链领域达成意向合作

2019-03-22 15:45 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(ChinaZ.com)3 月 22 日 消息：中国经济新闻网消息，普华集团计划与部分高校在区块链领域达成合作，合作内容包括：双方共同组成的区块链产业研究、发展联盟以强强联合的方式，与相关政府单位共同搭建产、学、研一体的区块链试验、推广基地。

普华集团不断的探索区块链技术的创新运用。 2018 年，普华围绕区块链“通证”功能建立起的大型商业效率倍增系统——BSC生态星球系统。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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