诈骗者通过误植暗网域名赚取了200个比特币

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今日块讯(ChinaZ.com)3 月 22 日 消息：据The Next Web消息，一名诈骗者声称，在过去的四年里，通过在Tor网络上误植暗网域名(typosquatting)赚取200 比特币(约 76 万美元)。



据悉，误植域名也称作URL劫持，是一种域名抢注的形式，专门引导输入错误网址的用户进入仿冒网站，常常会导致品牌劫持。比如让用户在浏览器中输入Faceboook.com而不是Facebook.com。

分析公司Digital Shadows表示，它们无法确认这种典型的网络诈骗是否能向声称的那样携带比特币潜逃。不过，攻击者提到在网站上使用了自制的支付处理器，强调以某种形式进行交易活动。

诈骗声称使用了 800 个域名，经Digital Shadows调查分析发现，这是可能的，目前已经发现了约 500 域名被利用。去年 11 月份，Digital Shadows的分析师Harrison Van Riper 就发现了几个首欢迎暗网和论坛的误植域名。随着深入调查，他发现有 350 多个独立的 .onion 域名被用来假冒合法的暗网络域名。

目前，诈骗者的说法仍未得到证，如果是真的，那说明了山寨品牌和域名抢注非常有利可图的。