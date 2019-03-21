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Reddit网友：基于区块链的预测平台Augur存在创建无效市场的骗局

2019-03-21 17:14 稿源：站长之家  0条评论
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诈骗，电信诈骗，网络诈骗

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com)3 月 21 日 消息：Cointelegraph消息，根据 3 月 20 日Reddit上一篇帖子显示，至少有一名诈骗者正在区块链预测市场平台 Augur上故意创建无效市场，并欺骗其他用户参与。Augur由非盈利组织预测基金会( Foundation)于 2018 年 7 月创建，平台允许用户押注代币来预测特定事件的结果。

据报道，骗局创造一个预测市场，但其中包含微妙的矛盾或不一致的措辞，这将最终导致预测被宣布无效，所有下注的资金因此被平均分配。与此同时，还有一些预测是在不太可能获胜的结果上押注、或者故意作伪的市场。

一位reddit网友在讨论帖中贴出了一个恶意预测市场的案例——名为“ 2019 年 3 月底以太坊的价格?”的预测，虽然标题和附加的细节说明预测市场将在“ 2019 年 3 月 31 日(UTC)结束”，但与实际的截止日期有很大的出入，即 3 月 31 日下午 1 点 59 分(UTC)，比实际时间早了几个小时。这一微小的差异实际上导致了市场将被标记为无效，而这一微妙的矛盾不太可能被大多数参与下注的人发现。

Augur核心开发者Joey Krug在twitter上发帖称，社区夸大了骗局的规模，这种骗局在整个平台上并不普遍，而且主要局限于一个用户。不过Joey Krug建议在Augur新版本中加强监测此类行为。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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