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见闻

消息称苹果明年 3 款 iPhone 全面将转向 OLED 屏幕

2019-03-20 17:27 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 20 日消息：今天韩媒 ETNews 首次曝光了 2020 年新 iPhone 的消息。报道称 2020 年新 iPhone 将全部采用的是 OLED 面板，由三星、LGD 和京东方三家供应商提供，其中三星为主力供应商，LGD 和京东方为二线供应商。

苹果

图片来源图虫：已授站长之家使用

据悉，2020 年新 iPhone 三款型号的屏幕尺寸分别是 5.8 英寸、6.06 英寸和 6.4 英寸。目前最新款的 iPhone XS、iPhone XR 和 iPhone XS Max 的屏幕尺寸分别为 5.8 英寸、6.1 英寸和 6.5 英寸。

另外，在三款新 iPhone 中，较为高端的 5.8 英寸和 6.4 英寸两个版本将会采用「触控一体式」（touch integrated type）设计。简单来说就是在 OLED 面板上面以薄膜的形式覆盖触摸面板（TSP），这一设计使得显示屏要比传统形态要更加轻薄，还能因为简化工艺节约成本。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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