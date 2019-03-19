瑞士最大在线零售商开始接受比特币等多种加密货币支付

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 19 日消息：据bitcoinist消息，瑞士版“亚马逊”Digitec-Galaxus现在接受比特币和其它主流的加密货币作为支付方式。



瑞士Digitec-Galaxus客户在网上购物的时候就可以用比特币支付，此外还支持包括比特币现金(BCH)、比特币现金SV(BSV)、以太坊(ETH)、瑞波币 (XRP)、币安币(BNB)、莱特币 (LTC)、TRON (TRX )、OmiseGo (OMG )和NEO( NEO )等加密货币。

Digitec的联合创始人 Oliver Herren 和首席创新官表示，它想这样做已经很久了，主要是为了通过将自己定位为一家具有前瞻性的公司，并获得年轻人、精通技术人群的关注。

该公司表示，加密货币价格波动不会成为问题。所有交易都由第三方支付提供商Coinify处理，并立即转换为瑞士法郎。当然，这个新的支付选项目前将只适用于瑞士客户。

事实上，瑞士已经成为采用比特币和区块链产业的温床。许多加密货币公司在瑞士城市祖格可以享受友好的政策，城市居民甚至可以用比特币支付市政服务费用。就连瑞士Fedral铁路系统都支持在每个车站亭用比特币购买火车票。