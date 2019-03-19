字节跳动回应“直播大中台”：提供更好的体验 商业化不是首要考量

站长之家(ChinaZ.com) 3月19日 消息:近日，有媒体报道称，字节跳动正在搭建“直播大中台”。抖音、西瓜视频和火山小视频三个产品的直播技术和运营团队将被抽出、合并，组成一个新的“直播业务中台”，支撑字节跳动旗下的所有直播业务。

对此，字节跳动方面发文回应称，建设“中台”的出发点是希望通过在底层技术，运营管理层面做统一，从而更好的服务视频创作者，同时提供更好的审核管理，更好的用户体验，更多元化的直播内容。商业化不是我们的首要考量。

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以下为字节跳动回应全文：

直播是产品中的一个模块，我们一直在不断进行优化调整。

所谓直播中台，出发点是希望通过在底层技术，运营管理层面做统一，从而更好的服务视频创作者，同时提供更好的审核管理，更好的用户体验，更多元化的直播内容。商业化不是我们的首要考量。

我们发现，大量创作者都有直播需求，如来自湖南益阳的三农主播“侗族姐妹花”通过火山小视频直播售卖当地特产，帮助贫困农民卖掉了价值 200 多万元的当季水果与土特产，一百多户贫困户实现增收;三农达人“安小鹿”通过直播帮助乐山偏远山区的村民售卖烟熏鹌鹑， 48 小时内销售量达2. 8 万单，流水162. 4 万，直接受益几百位村民。

我们也注意到，业内以腾讯音乐为首的直播模式，既给视频创作者提供了更多展现自我才华的途径，也让用户创造更丰富优质内容。近期腾讯直播还推出了一款专门针对微信公众号主的直播工具，让微信公众号主向实时直播拓展。相比腾讯的直播业务，我们还有很大优化提升空间。

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