韩国政府正招聘30人加入区块链国家参与评估小组

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 18 日消息：据tokenpost消息， 3 月 17 日，韩国信息和通信部发布了一份区块链国家参与评估小组的招聘通知。根据通知，该国政府正在寻找 30 名对区块链技术有基本知识和兴趣的人。即日起直到 4 月 15 日，感兴趣的公民可申请加入该团队。
评估小组将在广泛的领域提供意见，包括发展和经历过程，监测整个试点项目，并通过社交网络担任公关大使。
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