“扫一扫”分享到微信

见闻

VIPKID回应迪士尼中国“否认合作”：共有四次

2019-03-18 16:31 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

迪士尼

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:今日迪士尼中国发布声明称，，从未与VIPKID有任何层面的业务合作关系，尤其是在中国。VIPKID曾经邀请其学员前往美国加州迪士尼乐园，参与 “Disney Youth Education Series” 课外活动 ，这本身是一个向全体适龄公众开放的项目。

对此，VIPKID方面发布声明列举出了与迪士尼的合作项目，并称，未来还将与全球顶尖教育机构一起为孩子跨文化交流打造更丰富的线上+线下学习场景。

QQ截图20190318162527.jpg

以下为VIPKID关于华特迪士尼(中国)声明的回应全文：

我们注意到华特迪士尼(中国)今日发出的声明，了解相关细节后回应如下：

1.2018 年 4 月，VIPKID启动“世界大课堂”项目，分别与美国加州橙县观光协会、美国佛罗里达州奥兰多旅游局达成合作。在对方邀请下，我们在美国加州迪士尼乐园、奥兰多迪士尼世界总计拍摄 2 季共 16 集的少儿英文教学内容( 2018 年 6 月陆续上线)。拍摄期间，我们得到了当地旅游局和迪士尼工作人员的支持。

2. 2018 年 9 月 6 日和 20 日，VIPKID分别在上海迪士尼酒店和北京举办“世界大课堂”发布会。加州橙县观光协会相关负责人周宇女士、迪士尼目的地中华市场和销售总监邓庆玲女士均参加发布会并致辞，共同开启“VIPKID世界大课堂寻梦之旅”。

3. 2018 年 9 月 29 日，多方发起的“VIPKID世界大课堂寻梦之旅”落地奥兰多迪士尼世界， 300 多位VIPKID北美外教见证了这一过程。

4. 2019 年 2 月 8 日，加州橙县观光协会、众信旅游联合VIPKID发起“世界大课堂——加州迪士尼过大年”活动，来自中国的数十名孩子参加了迪士尼的Y.E.S课程(Disney Youth Education Series)。

5.VIPKID致力于为全球孩子提供优质的教育资源。未来，我们还将和全球顶尖教育机构一起，为孩子跨文化交流打造更丰富的线上+线下学习场景。

感谢社会各界对VIPKID的关注。

VIPKID

2019 年 3 月 18 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

花旗银行 摩根币 加密货币

花旗放弃了类似“摩根币”银行支持的加密货币计划

· 花旗银行 摩根币 加密货币
区块链 区块链战略 澳大利亚区块链

澳大利亚公布国家区块链路线图并资助10万澳元

· 区块链 区块链战略 澳大利亚区块链
恒大 新能源汽车 恒大新能源汽车

恒大回应“国能新能源汽车落地郑州”：不属实 未得到进一步消息

· 恒大 新能源汽车 恒大新能源汽车
区块链 区块链医疗 健康证

长沙县将于4月份普遍应用结合区块链技术的健康证

· 区块链 区块链医疗 健康证
豆瓣 豆瓣相互表扬小组 豆瓣评论 豆瓣影评 原创

在豆瓣相互表扬小组互夸是一种什么样的体验？

· 豆瓣 豆瓣相互表扬小组 豆瓣评论
外卖小哥 外卖小哥闯红灯被罚抄交规 交警 交规 原创

外卖小哥闯红灯被罚抄交规 网友：宁等三分，不抢一秒

· 外卖小哥 外卖小哥闯红灯被罚抄交规 交警
微信 以微信好友数算成绩 朋友圈 微商 微信好友 原创

河南某大学以微信好友数算成绩 一千以上才及格

· 微信 以微信好友数算成绩 朋友圈
雷神科技 三八节妇女 女装大佬

羡慕三八节妇女放假半天？雷神科技：男同胞女装享同等待遇

· 雷神科技 三八节妇女 女装大佬
编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧 编程大赛 程序员 原创

真硬核！贴吧举办杨超越杯编程大赛 200多名程序员报名参加

· 编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧
功能机 18.6万元手机丢了 手机 劳斯莱斯 原创

游客18.6万元手机丢了 网友：功能机中的劳斯莱斯？

· 功能机 18.6万元手机丢了 手机
查看更多
﻿

编辑推荐

豆瓣网向豆瓣科技索赔20万 因后者侵犯商标权

[产权]· 03月18日

阅文全年营收50.4亿元 超出市场预期

[动态]· 03月18日

VIPKID回应迪士尼中国“否认合作”：共有四次

[见闻]· 03月18日

微软修复了Windows 10 1809中的一个网络服务bug

[动态]· 03月18日

搜狗发布智能录音笔C1

[动态]· 03月18日

小米对印度再投34亿元 为该市场最大规模投资

[动态]· 03月18日

699元起，红米7正式发布 卢伟冰：千元内无敌

[数码]· 03月18日

雅诗兰黛起诉网易考拉：要求停止侵害商标权 赔120万

[产权]· 03月18日