VIPKID回应迪士尼中国“否认合作”：共有四次

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站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:今日迪士尼中国发布声明称，，从未与VIPKID有任何层面的业务合作关系，尤其是在中国。VIPKID曾经邀请其学员前往美国加州迪士尼乐园，参与 “Disney Youth Education Series” 课外活动 ，这本身是一个向全体适龄公众开放的项目。

对此，VIPKID方面发布声明列举出了与迪士尼的合作项目，并称，未来还将与全球顶尖教育机构一起为孩子跨文化交流打造更丰富的线上+线下学习场景。

以下为VIPKID关于华特迪士尼(中国)声明的回应全文：

我们注意到华特迪士尼(中国)今日发出的声明，了解相关细节后回应如下：

1.2018 年 4 月，VIPKID启动“世界大课堂”项目，分别与美国加州橙县观光协会、美国佛罗里达州奥兰多旅游局达成合作。在对方邀请下，我们在美国加州迪士尼乐园、奥兰多迪士尼世界总计拍摄 2 季共 16 集的少儿英文教学内容( 2018 年 6 月陆续上线)。拍摄期间，我们得到了当地旅游局和迪士尼工作人员的支持。

2. 2018 年 9 月 6 日和 20 日，VIPKID分别在上海迪士尼酒店和北京举办“世界大课堂”发布会。加州橙县观光协会相关负责人周宇女士、迪士尼目的地中华市场和销售总监邓庆玲女士均参加发布会并致辞，共同开启“VIPKID世界大课堂寻梦之旅”。

3. 2018 年 9 月 29 日，多方发起的“VIPKID世界大课堂寻梦之旅”落地奥兰多迪士尼世界， 300 多位VIPKID北美外教见证了这一过程。

4. 2019 年 2 月 8 日，加州橙县观光协会、众信旅游联合VIPKID发起“世界大课堂——加州迪士尼过大年”活动，来自中国的数十名孩子参加了迪士尼的Y.E.S课程(Disney Youth Education Series)。

5.VIPKID致力于为全球孩子提供优质的教育资源。未来，我们还将和全球顶尖教育机构一起，为孩子跨文化交流打造更丰富的线上+线下学习场景。

感谢社会各界对VIPKID的关注。

VIPKID

2019 年 3 月 18 日