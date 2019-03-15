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见闻

前Mt. Gox CEO篡改财务记录罪名成立 被判处缓刑4年

2019-03-15 17:07 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

监狱、嫌犯

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 15 日消息：cointelegraph消息，已倒闭的比特币交易所Mt. Gox的首席执行官Mark Karpeles因篡改财务记录罪名成立，现已被判处缓刑 4 年。

据介绍，东京地方法院认定Karpeles将自己的个人财务与交易所的财务混为一谈，以掩盖该平台在黑客攻击事件中的损失。Karpeles最终被判两年半徒刑，如果他在四年内记录良好，则不必服刑。法院指出，Karpeles篡改电子记录的指控是真实的，应该受到惩罚，但没有贪污证据。

Mt. Gox在 2011 年遭到黑客攻击，受害者约达24， 000 名。 2014 年初，该交易所在崩溃，导致损失 85 万比特币，当时价值约为4. 6 亿美元(现在价值约为 33 亿美元)，随后申请破产。

虽然欺诈和盗用公款的指控与盗窃案没有直接关系，但被质疑挪用客户资金，于 2015 年遭到指控。自 2017 年 7 月开始审判以来，Karpeles一直坚称自己是无辜的，否认所有指控。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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