Stellar基金会聘请Mozilla前高管为新任CEO

“扫一扫”分享到微信
图片版权所属：站长之家
今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 15 日消息：据coindesk消息，前Mozilla首席运营官Denelle Dixon已经正式加非营利组织Stellar发展基金会，并担任该机构的CEO。
Dixon接替了该项目的创建者 Jed McCaleb的职位，后者已应成为首席架构师，将专注于协议增长和采用策略。这是Dixon进入加密货币领域担任的第一个角色。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[产权]· 03月15日
[见闻]· 03月15日
[动态]· 03月15日
[数说]· 03月15日
[外闻]· 03月15日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督