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见闻

Stellar基金会聘请Mozilla前高管为新任CEO

2019-03-15 16:41 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 15 日消息：coindesk消息，前Mozilla首席运营官Denelle Dixon已经正式加非营利组织Stellar发展基金会，并担任该机构的CEO。

Dixon接替了该项目的创建者 Jed McCaleb的职位，后者已应成为首席架构师，将专注于协议增长和采用策略。这是Dixon进入加密货币领域担任的第一个角色。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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