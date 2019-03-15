Stellar基金会聘请Mozilla前高管为新任CEO

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 15 日消息：据coindesk消息，前Mozilla首席运营官Denelle Dixon已经正式加非营利组织Stellar发展基金会，并担任该机构的CEO。



Dixon接替了该项目的创建者 Jed McCaleb的职位，后者已应成为首席架构师，将专注于协议增长和采用策略。这是Dixon进入加密货币领域担任的第一个角色。