美国商务部任命区块链公司R3高管为顾问委员会成员

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 14 日消息：据dailyhodl消息，美国商务部长 Alisa DiCaprio已任命来自领先区块链软件公司R3 的高管 Alisa DiCaprio加入贸易融资咨询委员会。



DiCaprio将和其他 20 名新任命的商业银行、金融和贸易领域的领导人一起工作，包括来自渣打银行、万事达卡、第一美国银行和城市国家银行的代表。