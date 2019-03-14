天风国际郭明錤：苹果或推出头盔式混合现实（MR）设备

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 14 日消息：来自天风国际的苹果研究称，苹果可能将推出支持 AR 与 VR 的 MR 专用设备，提供虚实整合使用者体验使用者体验，并预期未来可以此建构创新 O2O 商业模式。

图片来源图虫：已授站长之家使用

郭明錤预测称这款设备的外观设计较像是头盔，而非市场期待的眼镜。「我们认为此头戴装置提供的 MR 体验建构在视讯透视系统上，主因是光学透视系统仍有许多技术瓶颈、偏振分光器、眼球追踪」

图片来源图虫：已授站长之家使用

天风国际在先前报告中预测，苹果最早将在今年第四季度开始量产其头戴式增强现实（AR）设备。郭明錤写道：「我们认为，由于技术的限制，苹果将整合其头戴式增强现实设备和 iPhone。」「前者负责显示，后者负责计算、互联网接入、室内室外导航。虽然苹果第一代头戴式增强现实设备仍有很大的改进空间，但我们相信该产品将提供全新的用户体验，并定义增强现实用户界面。如果苹果的竞争对手将来推出与增强现实相关的产品，他们可能会抄袭苹果的设计。」

苹果的头戴设备有望强化苹果 ARKit 生态体系与提供更佳 MR / AR / VR 使用者体验，有利于竞争优势。