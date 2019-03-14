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意大利版Facebook支付选项出现类似比特币的图标

2019-03-14 11:25 稿源：站长之家  0条评论
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脸书，Facebook (3)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 14 日消息：ubergizmo消息，Facebook寻求推出自己的数字货币“Facebook Coin”消息无疑引发了业界重大关注。日前，Facebook的意大利版用户注意到，“使用Facebook付费”选项有一个类似比特币的图标。

报道称，意大利安卓和iOS Facebook应用程序的用户都发现了这个选项，这似乎暗示了该支付方式为数字货币的性质。。目前没有关于此支付选项更多的详细信息，但它似乎不同于Facebook Messenger中的付款服务。据报道，这个新系统的运作方式类似于Facebook Marketplace，买方必须首先发送支付请求，然后等待接受付款。用户显然可以利用新数字货币进行购买，而不是使用当地货币或者银行账户的资金。

据此前消息，Facebook Coin也可以用于该公司的其他平台，如WhatsApp的支付，但这些都只是目前的猜测。Facebook 方面还没有正式对外确认发行数字货币。

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